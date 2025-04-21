Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! İşte 2025 Nisan en yüksek emekli promosyon veren bankalar
Emekli promosyonları, maaş tutarına ve bankaların sunduğu kampanyalara göre farklılık gösteriyor. Peki, 2025 Nisan ayı itibarıyla bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödüyor? İşte banka banka güncel promosyon miktarları...
Nisan 2025 itibarıyla yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonları yeniden gündeme taşındı.
Bankalar, emeklilere sundukları nakit promosyon teklifleriyle rekabete girerken, emekliler ise “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları...
ZİRAAT BANKASI
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL