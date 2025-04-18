Emekli promosyonlarında nisan güncellemesi: İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar listesi
Emekli banka promosyonları, SGK emeklilerine yönelik olarak sunuluyor. Promosyon miktarları, hem tercih edilen bankaya hem de emeklinin aldığı maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. Bankalar, yılın belirli dönemlerinde çeşitli kampanyalarla promosyon tutarlarını güncelliyor. İşte 2025 yılına ait güncel emekli promosyonu rakamları ve banka banka detaylar...
Bankalar, emeklilere maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapıyor. Bu ödemeler, zaman zaman sunulan ek kampanyalarla birlikte daha da artabiliyor. Emekli maaşına ek gelir sağlayan bu promosyonların ödeme takvimi ise bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaş hesabının bulunduğu bankaya başvurarak bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı.
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,
10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,
15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL.