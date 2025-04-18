Emekli promosyonlarında nisan güncellemesi: İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar listesi

Bankalar, emeklilere maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapıyor. Bu ödemeler, zaman zaman sunulan ek kampanyalarla birlikte daha da artabiliyor. Emekli maaşına ek gelir sağlayan bu promosyonların ödeme takvimi ise bankadan bankaya farklılık gösteriyor.