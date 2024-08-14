Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının belli olmasının ardından bankalar da müşterilerini kaybetmemek için harekete geçti. 8 banka ağustos ayında emeklilere ödedikleri promosyon rakamlarını güncellendi. İşte en yüksek ücreti almak için gereken şartlar ve ödenen rakamlar...
Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranları belli olurken, ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları da büyük ilgi görüyor.
Peki, emeklilere ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ne kadar? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Tüm merak edilen sorular yanıt buldu...
Sabah'da yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bankalar, promosyon kampanyaları kapsamında cazip teklifler sunmaya başladı.
Bankalar, emekli maaşlarına göre belirlenen 4 farklı dilimde promosyon ödemelerini artırarak, bazı promosyonlar 20 bin TL’ye kadar ulaştı.
İşte bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları: