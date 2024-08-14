  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının belli olmasının ardından bankalar da müşterilerini kaybetmemek için harekete geçti. 8 banka ağustos ayında emeklilere ödedikleri promosyon rakamlarını güncellendi. İşte en yüksek ücreti almak için gereken şartlar ve ödenen rakamlar...

Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? - Sayfa 1

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranları belli olurken, ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları da büyük ilgi görüyor.

1 | 15
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? - Sayfa 2

Peki, emeklilere ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ne kadar? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Tüm merak edilen sorular yanıt buldu...

2 | 15
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? - Sayfa 3

Sabah'da yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bankalar, promosyon kampanyaları kapsamında cazip teklifler sunmaya başladı.

3 | 15
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? - Sayfa 4

Bankalar, emekli maaşlarına göre belirlenen 4 farklı dilimde promosyon ödemelerini artırarak, bazı promosyonlar 20 bin TL’ye kadar ulaştı.

İşte bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları:

4 | 15