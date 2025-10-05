Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...
Emekli promosyon tutarları 2025 Ekim ayı için sorgulanıyor. Yeni aya girilmesiyle birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları güncellendi. Bazı bankaların promosyon tutarları 30 bin TL'ye ulaştı. Bu noktada SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri en yüksek emekli promosyonu veren bankalar araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere emekliler, maaşlarını taşımaları karşılığında bankalardan promosyon alabiliyor. Peki, 2025 Ekim ayında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları...
Ekim ayına girilmesiyle birlikte emeklilere verilen banka promosyonları güncellendi. En yüksek tutar 30 bin TL'ye ulaştı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon alabilirler. Bu sebeple emekli promosyon tutarları 2025 Ekim listesi, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, emekli promosyonu ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor?
İşte, 2025 Ekim en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi…
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.