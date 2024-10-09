Emekli promosyonları güncellendi! Bir banka daha ödemeyi 20 bin TL’ye çıkardı

Maaşını ilk kez taşıyana fatura talimatlı 20 bin TL ödeme geldi

Emekli maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanıyor.