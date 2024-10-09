Emekli promosyonları güncellendi! Bir banka daha ödemeyi 20 bin TL’ye çıkardı
Özel bankaların promosyon yarışı hızlandı. Bankalar emekliyi kendilerine çekmek için promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Bir banka daha emekli promosyonunu 20 bin liraya çıkardığını duyurdu. Peki, En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel tutarlar
Emekliye verilen promosyonda özel bankalar arasındaki yarış iyice kızıştı. Bankalar maaşları kendilerine çekmek için emeklinin peşine düştü.
Emekli de en yüksek promosyonu veren bankaları radarına aldı. Maaşını yüksek promosyonla başka bankaya taşımak isteyen emekliler araştırma yaparken, bir banka daha promosyon tutarında güncellemeye gitti.
Bir banka daha emekliyi çekmek için promosyonu güncelledi
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Banka, emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu. ING, emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Maaşını ilk kez taşıyana fatura talimatlı 20 bin TL ödeme geldi
Emekli maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanıyor.