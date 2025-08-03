Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek oran hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlar...
Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli aylığının 16.881 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte, bankalar arasında emekli promosyonu rekabeti sürüyor. Emekli banka promosyonlarıyla ilgili kampanyalar artarken, milyonlarca emekli en yüksek ödemeyi hangi bankanın sunduğunu araştırıyor. Bankalar, müşteri kazanmak adına cazip tekliflerle öne çıkıyor. Peki, 2025 yılında emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte bankaların güncel promosyon kampanyaları ve detaylar…
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artış sonrası, bankalar emekli promosyonu kampanyalarını yeniden şekillendirdi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen ya da ilk kez emekli aylığı alacak olan vatandaşlar, en yüksek promosyon teklifini sunan bankaları araştırmaya başladı.
Bankalar arasındaki rekabet artarken, bazı emekli banka promosyonları 27 bin TL seviyelerine kadar ulaştı.
Peki, emeklilere en fazla promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? İşte 2025 yılı itibarıyla güncel promosyon tutarları ve bankaların sunduğu avantajlar…
TEMMUZ 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?
Emekli maaşını belirli bir süre aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara sunulan banka promosyonları, Temmuz 2025'teki maaş artışları sonrasında yeniden gündemde. Hem kamu hem de özel bankalar, güncel promosyon paketlerini duyururken, ödenecek tutarlar bankaya göre değişiklik gösteriyor.