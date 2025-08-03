Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek oran hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlar...

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artış sonrası, bankalar emekli promosyonu kampanyalarını yeniden şekillendirdi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen ya da ilk kez emekli aylığı alacak olan vatandaşlar, en yüksek promosyon teklifini sunan bankaları araştırmaya başladı.

Bankalar arasındaki rekabet artarken, bazı emekli banka promosyonları 27 bin TL seviyelerine kadar ulaştı.