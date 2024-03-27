Emekli promosyonlarına başvuru rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Açıklama sonrası başvuruların rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Başvuruların ilk gününde rekor kırıldı. Ziraat Bankası'na 446 bin, Vakıfbank ve Halkbank'a ise toplam 100 bin kişinin başvurduğu açıklandı.
Ne yapılmalı?
-Promosyonlardan yararlanmak için emeklilerin bankalara şahsen başvurmaları veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.
-Promosyon tutarı, emeklinin bankadan aldığı maaşa göre belirleniyor.
-Emekliler, birden fazla bankadan promosyon alma hakkına sahip.
Dikkat edilmesi gerekenler
-Farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırmak
-Promosyonların geri ödeme şartlarını dikkatlice okumak
-Başvuru işlemleri için gerekli belgeleri hazır bulundurmak