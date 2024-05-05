Emekli promosyonları güncellendi: En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte emekli promosyon tutarları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bankalar emekli promosyonu için güncellemeye giderken, banka promosyonu 20.000 TL'ye dayandı. İşte, en yüksek promosyon veren banka...
BANKA PROMOSYONLARI MAYIS AYINDA GÜNCELLENDİ
Kamu bankalarının asgari emekli promosyon tutarı 8-12 bin TL olarak belirlenmesi sonrası özel bankalar harekete geçerek kampanyalarını güncelledi. Banka promosyonu kampanyalarına Mayıs ayarı gelerek yenileme yapıldı. 11 bankanın emekli promosyon tutarları dikkat çekti.
İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA...
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.
Garanti BBVA'da emekli maaşı;
• 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
• 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
• 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL
• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL
tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.
Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı
• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL