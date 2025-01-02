Emekli promosyonlarında rakam 24 bin TL'ye dayandı: Banka promosyonu nasıl alınır?
2025 Ocak itibarıyla bankalar, emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Ödemeler 24 bin TL’ye kadar çıkarken, kamu ve özel bankalar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Emekliler en yüksek promosyonu araştırırken, maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak verilere çevrildi.
Yeni yılın başlamasıyla bankalar, emekli maaşı promosyonlarında üst sınırı yükseltti. Ocak 2025 itibarıyla promosyon ödemeleri, maaş aralıklarına göre 24 bin TL’ye kadar ulaşarak rekor seviyelere ulaştı. Kamu ve özel bankalar, emeklilere özel ek avantajlar ve ödeme seçenekleri sunarak müşteri çekmeye çalışıyor.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?
Bankalar, maaşını taşımayı taahhüt eden emeklilere yüksek tutarlarda promosyon teklif ediyor. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılacağı öngörülürken, bankaların sunduğu avantajlar şu şekilde:
Kamu bankaları: 18.000-22.000 TL
Özel bankalar: 20.000-24.000 TL
Katılım bankaları: 15.000-20.000 TL
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli maaşı zam oranları netleşecek. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 aralığında olması beklenirken, zam oranlarının promosyon ödemelerine etkisi de merak ediliyor.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekliler, maaş taşıma işlemini şu adımlarla gerçekleştirebilir:
1- Banka seçimi yapın.
2- Seçilen bankadan şube veya e-Devlet üzerinden başvuru yapın.
3- 3 yıllık taahhüt sözleşmesini onaylayın.
Mevcut bankadan başka bir bankaya geçiş yapmak isteyenler ise taahhüt süresi dolmadan kalan promosyon tutarını iade etmek zorunda.