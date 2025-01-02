Emekli promosyonlarında rakam 24 bin TL'ye dayandı: Banka promosyonu nasıl alınır?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bankalar, maaşını taşımayı taahhüt eden emeklilere yüksek tutarlarda promosyon teklif ediyor. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılacağı öngörülürken, bankaların sunduğu avantajlar şu şekilde:

Kamu bankaları: 18.000-22.000 TL

Özel bankalar: 20.000-24.000 TL

Katılım bankaları: 15.000-20.000 TL