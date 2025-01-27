Emekli promosyonlarında rakam güncellendi! En yüksek tutar ne kadar oldu? Banka banka rakamlar...
Milyonların merakla beklediği emekli maaş zammının açıklanmasının ardından gözler emekli promosyonu kampanyalarına çevrildi. Bankalar 2025 yılı için yeni banka promosyonu detaylarını duyurdu. Bankalar tarafından açıklanan bilgilere göre emekli banka promosyonu için tavan rakam 21 bin TL olarak belirlendi.
EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 2025 DÖNEMİ BAŞLADI
Emekli promosyon kampanyaları 2025 yılında da son sürat devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank'ın da dahil olduğu 13 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor. İşte banka promosyonu için merak edilenler...
İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.