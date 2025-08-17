Emekli promosyonlarında rakamlar güncellendi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar

Emekli promosyon kampanyalarında güncel tutarlar merak ediliyor. Emekli promosyonu ödemeleri kamu ve özel bankaları tarafından yapılıyor. E yüksek emekli promosyonu veren bankalar araştırılırken İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar güncel tutarlarını duyurdu.

Peki, 2025 Ağustos en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Bankaların emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyorlar? İşte, en fazla promosyon veren bankalar listesi...