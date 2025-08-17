Emekli promosyonlarında rakamlar güncellendi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar
Ağustos 2025 emekli promosyonları güncellenerek duyuruldu. Bankalar maaş müşterilerini oluşturmak için emekli promosyonlara ek avantaj sağlıyor. Bazı bankalarda promosyon tutarı 27 bin TL iken bazılarında 12 bin TL civarında olabiliyor. Vatandaşlar daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte banka banka emekli promosyon ödemeleri...
Emekli promosyon kampanyalarında güncel tutarlar merak ediliyor. Emekli promosyonu ödemeleri kamu ve özel bankaları tarafından yapılıyor. E yüksek emekli promosyonu veren bankalar araştırılırken İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar güncel tutarlarını duyurdu.
Peki, 2025 Ağustos en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Bankaların emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyorlar? İşte, en fazla promosyon veren bankalar listesi...
AKBANK
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
GARANTİ
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
YAPI KREDİ
27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
15 Haziran 2025 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.