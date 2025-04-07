Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: En yüksek rakamı hangi banka veriyor?

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 15.74 zam yapılmasının ardından bankalar da promosyonlarını yeni maaşlara göre yeniden düzenledi. Emekliler için sunulan bu promosyonlar, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında nakit olarak ödeniyor.