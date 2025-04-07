Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: En yüksek rakamı hangi banka veriyor?
2025 Nisan ayında emekli maaşlarını bankalara taşıyan milyonlarca SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için promosyon fırsatları güncellendi. Özel bankalarda promosyon tutarları 20 bin TL’yi aşarken, ek kampanyalarla birlikte bazı bankalar 27 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunuyor. İşte banka banka güncel promosyonlar...
Nisan 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan milyonlarca emekliye yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi.
Özellikle maaş zammı sonrası bankaların rekabeti artarken, bazı özel bankalar promosyon ödemelerini 20 bin TL’ye, bazıları ise 27 bin TL’ye kadar çıkardı.
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 15.74 zam yapılmasının ardından bankalar da promosyonlarını yeni maaşlara göre yeniden düzenledi. Emekliler için sunulan bu promosyonlar, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında nakit olarak ödeniyor.
VakıfBank emekliye 27 bin TL’ye varan ödeme sunuyor
VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon, Troy kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplamda 27 bin TL’ye varan ödeme sunuyor. Kampanya 30 Nisan 2025’e kadar geçerli.