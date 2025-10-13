Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...
Bankalar arasında emekli promosyonu rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayı itibarıyla emekli maaşını taşıyanlara 32 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, ING, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi birçok banka, emeklilere özel yüksek ödeme kampanyalarını duyurdu. İşte detaylar...
Emekli promosyon veren bankalar merak ediliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başladı. Kamu ve devlet bankalarında promosyon tutarı değişiyor.
İşte Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası banka banka emekli promosyon tutarları...
DENİZBANK
Denizbank, emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır.
Kampanya 16 Temmuz 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
YAPI KREDİ
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar, Yapı Kredi Mobil'i indirip müşteri olarak kolayca emekli maaşını taşıyabilirler. Ayrıca e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşı Yapı Kredi'ye taşınabilmektedir.