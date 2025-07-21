Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka kampanyalar...
Emekli promosyon kampanyası Temmuz ayında en çok gündeme gelen konu oluyor. Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler VakıfBank, HalkBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapıkredi, Akbank ve diğer bankaların promosyon tutarlarını araştırıyor. Özel ve kamu bankasında promosyon tutarları ve şartları değişiyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte banka banka emekli promosyon tutarları...
Temmuz emekli promosyon tutarları güncel olarak araştırılıyor. Emekli ve memur zammı sonrası emekli promosyonlarında hareketlilik söz konusu oldu. Bazı bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan emekli promosyonu sağlarken, bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.
En yüksek emekli promosyonu veren banka şartlarına göre değişiyor. İşte Temmuz 2025 emekli promosyon tutarları...
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINACAK?
Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.
QNB FİNANSBANK
Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.
Emekli maaşını 31 Temmuz 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın ve aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!