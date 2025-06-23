Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte güncel oranlar...
Emekli promosyonunu başka bankaya taşımak isteyenler veya güncel promosyon tutarlarını merak edenler Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti, TEB, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi emekli banka promosyonlarını araştırıyor. Bazı bankalarda promosyon tutarı 27 bin TL'ye çıkarken bazı bankalarda 12 bin TL'yi buluyor. Peki , emekliye en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte banka banka emekli promosyon tutarları...
Emekli promosyon veren bankalar listesi araştırılıyor. Promosyon yarışında öne çıkan bankalar, emeklilere 27 bin TL'ye kadar ödeme yaparak, rekabeti artırdı.
Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere cazip promosyon ödemeleri ve çeşitli ayrıcalıklar sunuyor.
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.