Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...
Eylül ayı emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Kamu ve özel bankaların emekli banka promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, ING, TEB ve diğer bankaların promosyon tutarını araştırıyor. Bankalar nakit promosyona ek olarak yerine getirilmesini istedikleri taahhütlerin gerçekleşmesi durumunda ilave ödeme yapabiliyor. Peki Emekli promosyonu veren banka hangisi, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Emekli promosyon kampanyası merak ediliyor. Eylül ayında bankadan bankaya promosyon ödemesi ve şartları değişiyor. Bazı bankalarda tutarlar 27 bin TL'ye kadar yüksek. Peki emekli banka promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL?
İşte 2025 Akbank, Garanti Bankası, Yapıkredi, TEB, QNB, Denizbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası emekli promosyon ücretlerinde son durum...
2025 BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2025
3 BİN TL NAKİT KAMPANYASI KOŞULLARI
Kampanyadan 1 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında EMEKLIYEMUJDE kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecektir.
Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecektir. Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Daha önce Yapı Kredi Bankasında hesabı veya kredi kartı bulunanlar kampanyadan faydalanamayacaklardır.
Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecektir.
27.000 TL’YE VARAN NAKİT PROMOSYON KAMPANYASI KOŞULLARI
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.