Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar
Haziran ayı son bulup, Temmuz ayına girilirken emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de banka promosyonları oldu. Farklı bankalar sundukları kampanyalarla dikkat çekerken, emekliler en avantajlı fırsatları yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu dönemde hangi banka daha cazip ödeme yapıyor? İşte, 2025 emekli promosyon ödeme kampanyaları!
Yeni aylarla birlikte emekli promosyonlarına dair gelişmeler yeniden gündemde.
Bankalar, müşterilerini çekebilmek adına çeşitli kampanyalar sunarken, emekliler ise en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini öğrenmek istiyor. Haziran ve Temmuz döneminde hangi bankaların öne çıktığı ise merak konusu.
Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.
İşte 2025 Haziran ayı itibarıyla bankaların güncel promosyon ödemeleri;
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.