Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar

Yeni aylarla birlikte emekli promosyonlarına dair gelişmeler yeniden gündemde.

Bankalar, müşterilerini çekebilmek adına çeşitli kampanyalar sunarken, emekliler ise en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini öğrenmek istiyor. Haziran ve Temmuz döneminde hangi bankaların öne çıktığı ise merak konusu.

Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?