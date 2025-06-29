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Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar

Haziran ayı son bulup, Temmuz ayına girilirken emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de banka promosyonları oldu. Farklı bankalar sundukları kampanyalarla dikkat çekerken, emekliler en avantajlı fırsatları yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu dönemde hangi banka daha cazip ödeme yapıyor? İşte, 2025 emekli promosyon ödeme kampanyaları!

Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar - Sayfa 1

Yeni aylarla birlikte emekli promosyonlarına dair gelişmeler yeniden gündemde.

Bankalar, müşterilerini çekebilmek adına çeşitli kampanyalar sunarken, emekliler ise en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini öğrenmek istiyor.  Haziran ve Temmuz döneminde hangi bankaların öne çıktığı ise merak konusu.

Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

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Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar - Sayfa 2

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.

İşte 2025 Haziran ayı itibarıyla bankaların güncel promosyon ödemeleri;

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Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar - Sayfa 4

AKBANK

Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

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