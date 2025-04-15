Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...

FİBABANKA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

- 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

- 15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

- 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.