Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...
Nisan ortasına yaklaşırken bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon yarışını hızlandırdı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere, özel fırsatlar ve yüksek seviyelere ulaşan ödemeler sunuluyor. Bazı bankalar 24.000 TL'ye kadar promosyon teklif ederken, tercih edilen bankaya göre bu tutar değişiklik gösterebiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte en güncel emekli promosyonu 2025 ve bankaların sunduğu avantajlar…
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
- 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.
FİBABANKA
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.
Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
- 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
- 15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.
ALBARAKA TÜRK
28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ve 4.000 TL' ye varan toplamda 16.000 TL ödül kazanma fırsatı veriliyor.
Emekli maaşını Albaraka Türk'ten alan vatandaşların 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda ise promosyona ek 1.000 TL ödül alabiliyor.
Ayrıca promoson kampanyasından yararlanan emekli vatandaşların bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL; toplamda 3.000 TL ödül veriliyor.
Koşul 0-9.999 TL 10.000-14.999 TL 15.000-19.999 20.000 ve üstü
- Maaş Getiren 5.000 TL 8.000 TL 10.000 TL 12.000 TL
- Maaş Getiren + 2 Otomatik Ödeme Talimatı Veren 6.000 TL 9.000 TL 11.000 TL 13.000 TL
- Referans Olan Bir Müşteri –> 500 TL Toplam –> 3.000 TL
- Toplam (En Fazla) 9.000 TL 12.000 TL 14.000 TL 16.000 TL
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
- 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.