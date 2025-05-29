Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...
Emekliler için promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncellendi. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları promosyon tutarlarını artırdı. Milyonlarca emekli, en yüksek ödemeyi yapan bankaları yakından takip ediyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte güncel banka promosyon tutarları ve kampanya detayları…
Mayıs ayında promosyon yarışı yeniden başladı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere cazip promosyon teklifleri sunarken, ödemeler ek gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu farklı kampanyalar, en yüksek promosyonu almak isteyen milyonlarca emeklinin gündeminde. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?
2025'te emekli promosyonları hız kesmeden devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve 12 banka daha rekabette öne çıkmak için kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankadan alacaklarını merak ediyor.
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.