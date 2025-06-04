Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...
Haziran 2025 itibarıyla emekli promosyonları yeniden hareketlendi. Milyonlarca emekli, maaşlarını taşıdıkları bankalardan en yüksek promosyonu almak için güncel kampanyaları takip ediyor. Bankalar, promosyon tutarlarını yükseltirken çeşitli ek fırsatlarla da öne çıkıyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…
Haziran ayıyla birlikte emekli promosyonlarına yönelik arayışlar yeniden hız kazandı.Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan alacakları promosyonlarla ek kazanç sağlamayı sürdürüyor.
Kamu ve özel bankalar, farklı ödeme seçenekleri ve avantajlı kampanyalarla rekabette öne çıkıyor.
Peki; en yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte detaylar...
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?
2025'te emekli promosyonları hız kesmeden devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve 12 banka daha rekabette öne çıkmak için kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankadan alacaklarını merak ediyor.
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.