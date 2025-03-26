Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Bayram ikramiyesinin artırılmasının ardından emekliler, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına yöneldi. Özel bankalar 25 bin TL'ye kadar promosyon sunarken, bir kamu bankası ise 27 bin TL’ye varan ödeme vaat ediyor. Uzmanlara göre, SGK protokolünün güncellenmesiyle promosyon tutarları 30 bin TL’yi aşabilir.
Bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması, milyonlarca emeklinin bankaların promosyon tekliflerine ilgisini artırdı. Kamu ve özel bankalar arasında rekabet hız kazanırken, en yüksek promosyon ödemesini bir kamu bankası sundu.
SGK İLE YENİ PROMOSYON PROTOKOLÜ GÜNDEMDE
Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı yönündeki beklentilere rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, protokolün güncellenmesiyle emeklilerin daha yüksek nakit promosyon alabileceğine dikkat çekiyor.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon ödemelerinin artış eğiliminde olduğunu vurgulayarak, yeni bir protokol anlaşmasının dar gelirli emekliler için önemli bir ek gelir sağlayabileceğini belirtti. Yılmaz, 2025’in ilk yarısında yüzde 15-17 seviyelerinde enflasyon farkı öngörüldüğünü ve bu durumun promosyon tutarlarının 30 bin TL’yi aşmasına yol açabileceğini ifade etti.
TEMMUZ ZAMMI PROMOSYONLARA YANSIYACAK MI?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artış, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut verilerle yüzde 15’lik bir fark, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye çıkarabilir.