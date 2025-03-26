Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

TEMMUZ ZAMMI PROMOSYONLARA YANSIYACAK MI?

Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artış, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut verilerle yüzde 15’lik bir fark, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye çıkarabilir.