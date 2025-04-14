Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! Nisan ayında en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Nisan 2025 itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden şekillenmeye başladı. Emekli maaşını farklı bankalara taşıyanlar için sunulan promosyon ödemeleri dikkat çekerken, birçok banka ek avantajlarla da öne çıkmaya çalışıyor. Hem kamu hem özel bankalar, promosyon tutarlarını artırarak emeklileri kendi bünyelerine çekme hedefinde.
Nisan 2025 itibarıyla bankalar, emekli promosyon kampanyalarında yeni bir döneme girdi. Emekli maaşını farklı bankalara taşıyan vatandaşlara sunulan promosyon ödemeleri yeniden yükselirken, bankalar sundukları ek fırsatlarla da dikkat çekmeye başladı.
Hem kamu hem de özel bankalar, promosyon miktarlarını artırarak daha fazla emekliyi kendi müşterileri arasına katmayı hedefliyor. İşte nisan ayı itibarıyla en yüksek promosyonu sunan bankaların listesi...
VAKIFBANK
SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kartı ile yapılan alışverişlere toplamda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme veriliyor. Toplamda sunulan destek 27.000 TL’ye kadar çıkıyor.