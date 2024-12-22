Emekli promosyonlarında yarış kızıştı: Tutar 24 bin TL'yi buldu... Tekrar promosyon nasıl alınır?
Hem devlet hem de özel bankalar 'zam' öncesi emeklileri kendine çekmek için promosyon yarışına girdi. 24 bin liraya varan promosyon fırsatı hakkında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, emeklinin bankanın şartlarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. "Önceden promosyon alan emekliler yeni yıl fırsatından yeniden faydalanabilir mi?" sorusuna da cevap veren Erdem, bunun yolunu anlattı.
Yeni yıl zammı öncesi bankalar da hareketlilik başladı. Bankalar emeklileri kendilerine çekmek için promosyon yarışına girdi. Bu kapsamda maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alıyor.
Bazı özel bankalar bu rakamı 24 bin liraya kadar çekti. Özellikle 2024 yılı bitmeden ilk emeklileri de kendilerine çekmek isteyen bankalar kampanya üstüne kampanya yapıyor.
ŞARTLARI GÖZARDI ETMEYİN
ATV Haber'e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, bu konuda emeklileri uyardı:
"Bankalar bu yüksek promosyonları verirken bazı şartlar öne sürüyorlar. Kredi kartı kullanacaksın, kredi kullanacaksın... gibi hemen imza atmamak lazım."