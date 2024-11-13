Emekli promosyonu için bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Emekliler için bankalar, daha fazla promosyon ödemesi yapabilmek için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Kamu ve özel bankalar arasında emekliye ek gelir sağlamak amacıyla kıyasıya bir rekabet yaşanırken, emekliler de en yüksek promosyonu almak için mevcut kampanyaları araştırıyor.
Emekli promosyonları için bankalar yarışa girdi. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteriler kazanmak amacıyla birbirinden cazip kampanyalar sunarken, emekliler en yüksek promosyonu almak için bankaları karşılaştırıyor.
Ek gelir sağlamak isteyen emekliler, Ziraat Bankası’ndan Garanti Bankası’na kadar çeşitli bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırıyor.
İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.