Emekli ve kamu işçilerinin ikramiye ödeme takvimi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de ödeme tarihleri dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.