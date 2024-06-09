Emekli ve kamu işçilerinin ikramiye ödeme takvimi netleşti
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekli ve kamu işçileri ikramiye ödeme takvimi araştırıyor. Emekli ve kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belirlendi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kamu işçilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ve kamu işçileri bayram ikramiyelerini heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını açıklamıştı. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın ödenecek. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri netleşti.
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.
4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilmişti.
Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri ne zaman?
Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de ödeme tarihleri dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.