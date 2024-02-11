Emekli ve memur 2024 zammı: Şubat ayı kök maaş tablosu: 4A, 4B, 4C emekli maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları 6-7 Şubat’ta hesaplara geçti. Memur emeklileri ise 1-5 Şubat arasında zamlı maaşlarını almıştı. Şubat ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları direkt yüzde 49,25 zamlı olarak yatacak. Peki şubat ayında kim, ne kadar aylık alacak. İşte yeni kök maaş tablosu ve hesaba geçecek tutar...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak ayında altı aylık enflasyon rakamını açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranı yüzde 37,57 olmuştu. 1 | 14

Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammının ikinci dilimiyle birlikte memur ve memur emeklisinin maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak belirlenmişti. 2 | 14

Ekonomi yönetimi emekliler arasında oluşan 11,68 puanlık farkı kapama yönünde karar aldı. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 5 puanlık artışla 42,57’ye yükseltildi. Sonrasında ise memur ve memur emeklisinin zammına eşitlenerek yüzde 49,25’e çıkarıldı. 3 | 14