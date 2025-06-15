Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni hesap taplosu
Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı ve memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Zam dönemine 1 aydan az bir süre kala, 6 aylık enflasyon oranına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği Temmuz zammı kapsamında, memur maaş artışı, emekli zammı oranı ve en düşük emekli maaşı için yapılan hesaplamalar da netleşiyor.
Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında hem emekli maaşlarına hem de memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek. Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,81 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda, Temmuz ayında enflasyon farkı dahil memur maaş zammının yüzde 16,50’nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
5 AYLIK ENFLASYON
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 1,53 ile beklentilerin altında kaldı. TÜFE, 3.089,74 puana yükselirken, Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon oranı ise, TÜİK’in 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,35 olarak öngörüldü. Emekli ve memur maaş zamlarını belirleyecek Haziran ayı enflasyon oranının ise yüzde 2,36 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.