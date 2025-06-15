Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni hesap taplosu

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında hem emekli maaşlarına hem de memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek. Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,81 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda, Temmuz ayında enflasyon farkı dahil memur maaş zammının yüzde 16,50’nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.