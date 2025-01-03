Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklisinin 2025'te aylıklarına alacakları zam miktarı da kesinleşti. Buna göre emekliler 2025'te 6 aylık enflasyona göre yüzde 15,75 oranında zam hak etti.