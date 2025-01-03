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  4. Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar

Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar

Emekli ve memur zamları belli oldu. Maaşlara yapılan zam bankaları harekete geçirdi. Emekliye ödenen promosyon miktarları için güncelleme yapılacak. Bankaların, güncel promosyonlara, memur ve emekliye yönelik zamların ardından yüzde 12 ile yüzde 16 arasında artış yapması öngörülüyor. En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte banka banka promosyon tutarları…

Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar - Sayfa 1

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu ile emekli ve memur zammı netleşti.

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Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar - Sayfa 2

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklisinin 2025'te aylıklarına alacakları zam miktarı da kesinleşti. Buna göre emekliler 2025'te 6 aylık enflasyona göre yüzde 15,75 oranında zam hak etti.

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Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar - Sayfa 3

Maaş zamları promosyon artışı için bankaları harekete geçirdi

Maaşlara yapılan zam bankaları harekete geçirdi. Emekliye ödenen promosyon miktarları için güncelleme yapılacak. Bankaların, güncel promosyonlara, memur ve emekliye yönelik zamların ardından yüzde 12 ile yüzde 16 arasında artış yapması öngörülüyor.

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Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar - Sayfa 4

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı zamlandı

15 bin liralık emekli aylığı 17 bin 362 liraya yükselecek. Emekli aylığı 17 bin 500 lira olan bir kişi, 20 bin 256 lira maaş alacak. 20 bin lira olan emekli aylığı 23 bin 150 liraya yükselecek.

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