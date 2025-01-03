Emekli ve memur zamları bankaları harekete geçirdi! Promosyonlar güncelleniyor: İşte son rakamlar
Emekli ve memur zamları belli oldu. Maaşlara yapılan zam bankaları harekete geçirdi. Emekliye ödenen promosyon miktarları için güncelleme yapılacak. Bankaların, güncel promosyonlara, memur ve emekliye yönelik zamların ardından yüzde 12 ile yüzde 16 arasında artış yapması öngörülüyor. En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte banka banka promosyon tutarları…
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu ile emekli ve memur zammı netleşti.
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklisinin 2025'te aylıklarına alacakları zam miktarı da kesinleşti. Buna göre emekliler 2025'te 6 aylık enflasyona göre yüzde 15,75 oranında zam hak etti.
Maaş zamları promosyon artışı için bankaları harekete geçirdi
Maaşlara yapılan zam bankaları harekete geçirdi. Emekliye ödenen promosyon miktarları için güncelleme yapılacak. Bankaların, güncel promosyonlara, memur ve emekliye yönelik zamların ardından yüzde 12 ile yüzde 16 arasında artış yapması öngörülüyor.