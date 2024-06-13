Emekli zammı ve ek ödemeyle Temmuz'daki yeni kök maaşlar belli oldu: İşte maaş tablosu
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranında...Temmuz'da emekli zam düzenlemesi, kök maaş tablosu ve taban aylıklarını değiştirecek. Öte yandan kök maaşlara emekli zammı sonrası ek ödeme yapılacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği maaş tablosu...
Örneğin kök maaşı 9500 TL olan bir emeklinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9880 TL... Ancak en düşük emekli maaşı 10000 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile maaşı bu rakama tamamlanıyor.
6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,86 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 13.000 TL olarak belirlendiği hesap edilirse bu kişinin emekli kök maaşı önce 12.957 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 12.435 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 13.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek.
NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar netleşecek.
Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisi ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları da şöyle oldu:
EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU
Kök maaş: 9000 TL
Yüzde 25.86 zam: 11.327 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 453 TL
Toplam maaş: 11.780 TL
Hesaba yatacak tutar: 13.000 TL
Kök maaş: 9250 TL
Yüzde 25.86 zam: 11.642 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 466 TL
Toplam maaş: 12.108 TL
Hesaba yatacak tutar: 13.000 TL