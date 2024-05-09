Emekli zammında yeni hesap: Canlı yayında en düşük maaş için bu rakamı ilk kez açıkladı
Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre emekliye Temmuz'da yüzde 25 zam yapılacak. Peki emekli zammına refah payı da eklenir mi? Yüzde 5'lik refah artışına işaret eden Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili tahminini açıkladı.
Milyonlarca emekli dört gözle Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını bekliyor. Milyonların maaş artışında enflasyon verileri esas alınıyor. 6 aylık enflasyonun belirleyeceği emekli zammıyla ilgili yeni bir tahmin geldi.
Enflasyon tahminlerine göre Temmuz ayında emeklilere yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Ancak seyyanen zam beklentileri suya düşen emekliler için refah artışı da gündeme geldi. Emekli zammına ek küçük fark da yapılması bekleniyor.
Emekli zammı oranı yüzde 30'a çıkar mı?
Kulislerde yüzde 25'lik emekli zammına yüzde 5'lik refah artışının da eklenebileceği konuşuluyor. Böylece emekli zammı yüzde 30'a çıkmış olacak.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekli zammı ile ilgili tahminlerini paylaştı. Bayram, en düşük emekli maaşı için de rakam verdi.