Emekliler Bahçeli'nin teklifini hatırlattı: 8 bin TL seyyanen zam çağrısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, MHP lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı için yaptığı "8 bin TL seyyanen zam yapılmalı" çağrısını yineledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. Bununla birlikte en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konusu ise henüz netleşmiş değil. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, MHP lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı için yaptığı "8 bin TL seyyanen zam yapılmalı" çağrısını yineledi.
Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı netleşti.
Enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğini merak ediyor.
FARK ORTADA, ORAN BELİRLENDİ
Açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almış olacak.