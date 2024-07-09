Emekliler Bahçeli'nin teklifini hatırlattı: 8 bin TL seyyanen zam çağrısı



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. Bununla birlikte en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konusu ise henüz netleşmiş değil. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, MHP lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı için yaptığı "8 bin TL seyyanen zam yapılmalı" çağrısını yineledi.