Emekliler bayram ikramiyesine kilitlendi: Peki zam gelecek mi? İşte öne çıkan rakamlar...

- Eğer ikramiyelere de yüzde 15.75 oranında zam yapılırsa, rakam 3 bin 472 TL’ye çıkacak.

- Bazı kulis bilgilerine göre, ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilmesi gündemde.

- Emekliler ise, 7 bin 500 TL’lik bir ikramiye beklentisi içinde.