Emekliler bayram ikramiyesine kilitlendi: Peki zam gelecek mi? İşte öne çıkan rakamlar...
En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye çıkarılmasının ardından, emeklilerin gündeminde bayram ikramiyeleri yer alıyor. 30 Mart'ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelere zam yapılması tartışılıyor. Peki, 2025 bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte kulislerde dile getirilen rakamlar ve uzmanların değerlendirmeleri…
2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan ve geçen yıl 3.000 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir ek gelir olmayı sürdürüyor.
2025 yılında emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapılmasının ardından, şimdi tüm dikkatler bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağına odaklandı.
- Eğer ikramiyelere de yüzde 15.75 oranında zam yapılırsa, rakam 3 bin 472 TL’ye çıkacak.
- Bazı kulis bilgilerine göre, ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilmesi gündemde.
- Emekliler ise, 7 bin 500 TL’lik bir ikramiye beklentisi içinde.