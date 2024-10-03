Emekliler dikkat! Bankaların promosyon rakamları güncellendi: En yüksek tutar ne kadar oldu?
Bankalar ekim ayı itibarıyla emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Pek çok banka ek ödemelerle birlikte promosyon tutarlarını yukarı çekmeye çalışıyor. Bir kamu bankası geçtiğimiz dönemde çift promosyon ödemesi yapmaya başlamıştı. Peki şu anda banka promosyonlarında en yüksek tutar ne kadar oldu? Ocak ayında emekli maaşına gelecek zamla birlikte emekli promosyonları ne kadar olur? İşte konuya ilişkin detaylar...
Bankalarda emekliye promosyon yarışı son sürat devam ediyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte bankalarda promosyon ödemeleri güncellendi.
Emekliler banka promosyon ödemesinin yanı sıra maaşlarını ilgili bankaya çektiklerinde düşük faizli kredi kullanım imkanı, EFT ve havalelerde bankaya komisyon ödememe, kredi kartı kullanım ücreti ödememe gibi birçok farklı imkandan da yararlanabiliyor.
Peki şu anda en yüksek ödeme tutarı ne kadar oldu? Ocak ayı zammıyla birlikte promosyonlarda ne kadarlık bir artış bekleniyor?
Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Bankaların anonim şirket hukuki yapısı ile kurulduğundan dolayı, serbest piyasa ekonomisi rekabeti doğurmaktadır. Bankaların halihazırda bu tür kampanyalar yapması çok doğal bir süreç.