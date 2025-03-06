Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz!
Mart ayı ile birlikte emlak ve kira gelir vergilerinde taksit ile beyanname dönemi başladı. Belli şartları sağlayan emekliler, bu vergilerden muaf tutuluyor. Peki o şartlar neler? 5 yıl geriye dönük ödemeler nasıl alınabilir? İşte tüm detaylar...
Her yıl mart ayı ile birlikte vergi dönemi de başlıyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor.
İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor. Emekliler bu vergilerden belli şartlarda muaf oluyor. İşte detaylar...
EMEKLİLER HANGİ VERGİLERİ ÖDEMİYOR?
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre tek konutu olan emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri yapmıyor. Ancak kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi, eğer 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda. Kendileri kiradaysa vergi çıkmayabiliyor.