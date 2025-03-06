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  4. Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz!

Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz!

Mart ayı ile birlikte emlak ve kira gelir vergilerinde taksit ile beyanname dönemi başladı. Belli şartları sağlayan emekliler, bu vergilerden muaf tutuluyor. Peki o şartlar neler? 5 yıl geriye dönük ödemeler nasıl alınabilir? İşte tüm detaylar...

Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz! - Sayfa 1

Her yıl mart ayı ile birlikte vergi dönemi de başlıyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor.

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Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz! - Sayfa 2

İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor. Emekliler bu vergilerden belli şartlarda muaf oluyor. İşte detaylar...

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Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz! - Sayfa 3

EMEKLİLER HANGİ VERGİLERİ ÖDEMİYOR?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre tek konutu olan emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri yapmıyor. Ancak kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi, eğer 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda. Kendileri kiradaysa vergi çıkmayabiliyor.

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Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz! - Sayfa 4

HANGİ EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?

Emekli olunan tarihten sonraki yıl için emlak vergisi ödenmiyor. Yani 2024 yılında emekli olanlar bu yıl emlak vergisi ödemiyorlar. Bu yıl emekli olanlar ise 2026 yılından itibaren emlak vergisi ödemeyecek.

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