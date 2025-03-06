Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz!

EMEKLİLER HANGİ VERGİLERİ ÖDEMİYOR?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre tek konutu olan emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri yapmıyor. Ancak kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi, eğer 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda. Kendileri kiradaysa vergi çıkmayabiliyor.