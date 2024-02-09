Emekliler için destek döneminin ayrıntıları netleşiyor: Bayram ikramiyeleri, elektrik ve doğalgaz... 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesi kapmasında yapılan çalışmaların ayrıntıları netleşiyor. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde geldi. İşte ayrıntılar...

Bakanlıklar ve kurumlarda emekliler için kapsamlı çalışmalar başladı. Milletvekillerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın maliyet hesabına bakarak karar vereceği ifade ediliyor. 1 | 8

Sabah'ın haberine göre, "Emekli Yılı" kapsamında yapılan çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar da netleşiyor. 2 | 8

Emekli ikramiyesinde zam için öne çıkan rakam Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. 3 | 8