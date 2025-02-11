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Emekliler için önemli uyarı: Çalışanların maaşı kesilebilir, SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere yönelik kritik bir açıklama yaptı. 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesilebileceği konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Emekliler için önemli uyarı: Çalışanların maaşı kesilebilir, SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı - Sayfa 1

Düşük emekli maaşları nedeniyle milyonlarca emekli, geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor.

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Emekliler için önemli uyarı: Çalışanların maaşı kesilebilir, SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı - Sayfa 2

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek aktif olarak çalışıyor. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, çalışan emeklilerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

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Emekliler için önemli uyarı: Çalışanların maaşı kesilebilir, SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından açıklama yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak emekli olan ya da olacak kişilerin, emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışamayacağını vurguladı.

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Emekliler için önemli uyarı: Çalışanların maaşı kesilebilir, SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı - Sayfa 4

Bu durumdaki emeklilerin, sigortalı bir işte çalışmaya devam etmeleri halinde emekli maaşlarının kesileceğini belirtti.

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