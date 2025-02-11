Emekliler için önemli uyarı: Çalışanların maaşı kesilebilir, SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere yönelik kritik bir açıklama yaptı. 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesilebileceği konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Düşük emekli maaşları nedeniyle milyonlarca emekli, geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek aktif olarak çalışıyor. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, çalışan emeklilerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak emekli olan ya da olacak kişilerin, emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışamayacağını vurguladı.