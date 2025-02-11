Emekliler için önemli uyarı: Çalışanların maaşı kesilebilir, SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek aktif olarak çalışıyor. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, çalışan emeklilerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.