Emekliler zamdan mutsuz: Her 3 kiracıdan 2'si kirasını ödeyemiyor NG Araştırma, 2024 yılının şubat ve mart aylarını kapsayan çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Bin 737 kişinin katılım sağladığı çalışmada son dönemdeki zamların hayat standartları üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmanın sonuçlarına göre, her 3 kiracıdan 2'sinin ev kirasını ödemekte zorlandığı ortaya koyuldu.

NG Araştırma'nın 20 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve bin 737 kişinin katıldığı kamuoyu araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Söz konusu çalışmada, son dönemdeki zamların hayat standartları üzerindeki etkisi, alım gücü ve ekonomik memnuniyet düzeyleri mercek altına alındı. 1 | 5

Araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 86'sı, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zammın yetersiz olduğunu belirtti. Asgari ücrete gelen yüzde 49'luk zam da vatandaşların beklentilerini karşılamadı; her 10 kişiden 6'sı zammın beklediklerinden az olduğunu ifade etti. 2 | 5

Katılımcıların yüzde 37'si, asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. Kiralardaki artış, her 3 kiracıdan 2'sinin ev kirasının beklediklerinden çok fazla olduğunu söylemesine yol açıyor. Türkiye genelinde ödenen aylık kira ortalaması 8 bin 737 TL olarak belirlendi. 3 | 5