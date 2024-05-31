Otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim: Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu tesislerinde yapılan indirimin ardından emeklilere güzel bir haber daha geldi! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan firmalar, emekli olduğunu belgeleyen yolculara tarife üzerinden %20 indirim yapacak. Bu indirim, bugün itibarıyla tüm şehirlerarası otobüs firmalarında geçerli olacak.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni düzenlemeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu düzenlemeler kapsamında, emeklilere sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda yeni destekler sunulacak.
Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu. Emekliler için özel indirimler de bir adım daha atıldı.
Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim
Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.