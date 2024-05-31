Otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim: Resmi Gazete'de yayımlandı

Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu. Emekliler için özel indirimler de bir adım daha atıldı.