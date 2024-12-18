EMEKLİLERİN 2025 MAAŞ PROMOSYONU ARTACAK MI? Maaş promosyonları yeni yılda ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrilmişken, bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Yıl sonuna yaklaşılırken, bankalar emeklileri ikna etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi fırsat arayışına girdi. Peki, emekliler daha yüksek promosyon için beklemeli mi? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.
Yıl sonuna sayılı günler kala bankalarda da promosyon yarışı hızlandı.
Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
Emeklilerin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.
Aralık ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığından emekliler, yüzde 16-17 civarında zam alacak.
EN YÜKSEK PROMOSYON NE KADAR?
Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti.
Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor.
Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.