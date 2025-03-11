Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tarih...
Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Peki ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Yaklaşık 16.5 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesinde düğüm çözüldü. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi 3 bin liradan yüzde 33 artışla 4 bin liraya çıkartılıyor.
BİN LİRALIK ARTIŞIN MALİYETİ NE KADAR?
AK Parti, içinde emekli ikramiyeleri ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.