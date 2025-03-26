Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı TBMM'de: Fark ne zaman hesaplara yatacak?
TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren teklifin ilk 4 maddesi kabul edildi. İkramiye düzenlemesi TBMM'de geç görüşüldüğü için ödemelerde 1000 TL'lik fark oluştu. Peki 1000 TL'lik bu fark ne zaman hesaplara yatacak?
Emeklilere iki bayramda verilen ikramiyeler bu bayramda da ödenmeye başladı. Ancak yasanın görüşmelerine Meclis'te geç başlandığı için bayram ikramiyeleri eksik yatıyor.
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SGK ise bir önceki bayramda çıkartılan yasaya dayanarak ödemeleri 3 bin TL olarak yapmaya başladı.
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