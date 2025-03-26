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  4. Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı TBMM'de: Fark ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı TBMM'de: Fark ne zaman hesaplara yatacak?

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren teklifin ilk 4 maddesi kabul edildi. İkramiye düzenlemesi TBMM'de geç görüşüldüğü için ödemelerde 1000 TL'lik fark oluştu. Peki 1000 TL'lik bu fark ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı TBMM'de: Fark ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 1

Emeklilere iki bayramda verilen ikramiyeler bu bayramda da ödenmeye başladı. Ancak yasanın görüşmelerine Meclis'te geç başlandığı için bayram ikramiyeleri eksik yatıyor.

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Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı TBMM'de: Fark ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 2

SGK ise bir önceki bayramda çıkartılan yasaya dayanarak ödemeleri 3 bin TL olarak yapmaya başladı.

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Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı TBMM'de: Fark ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 3

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde 1 000 TL'lik fark oluştu.

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Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı TBMM'de: Fark ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 4

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren teklifin ilk 4 maddesi kabul edildi.

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