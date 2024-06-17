Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da... En düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda... Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen soruları cevapladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları için son viraja girildi. TÜİK, 3 Temmuz tarihinde haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı belirlenecek.
Özellikle maaş zammı dönemlerinde emekliler tarafından kök maaş ve en düşük emekli maaşı açısından bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor.
Peki kök maaş nedir, en düşük emekli maaşından farkı ne? Kök maaşlara bir düzenleme yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için beklenti ne?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Kök maaşa ilişkin tartışmalar son yıllarda yapılmaya başlandı. Yapılan artışlar kök maaşa yapıldığı ve ciddi oranda maaşı etkilediği için bir kafa karışıklığına yol açtı.
Devlet yatırılan prime göre bir maaş hesaplıyor ve eğer sigorta primini düşükten yatırdıysanız maaşınız muhtemeldir ki en düşük emekli maaşı skalasında olacak.