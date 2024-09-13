Emeklilerin gözü ocak ayında: Üç ayrı düzenleme devreye girecek, artışa refah payı da eklenecek
Emekliye zam için Ocak ayında üç ayrı düzenleme devreye girecek. Emekli maaşı için enflasyon artışı yapılırken refah payı da eklenecek.
Emekliye zam için Ocak ayında üç ayrı düzenleme devreye girecek. Emekli maaşı için enflasyon artışı yapılırken refah payı da eklenecek.
Ayrıca en düşük emekli maaşı da değişecek. Memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak.
Emekli zammı için 6 aylık oran önemli
Milyonlarca emekli ve memur ile işçiler Ocak ayında yapılacak ücret artışlarını merak ediyor. Emekliler enflasyon rakamları ile zam alırken işçiler ise Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun toplantılarını bekleyecek.
Emekli ve memur zammı rakamını son 6 aydaki enflasyon oranları belirliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Ağustos'ta ise enflasyon yüzde 2.47 çıktı.