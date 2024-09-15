Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek?
Yüzde 360'a varan oranlarda zam yapılan huzurevi ücreti tepkiler üzerine durduruldu. Yeni ücretlerin yapılacak değerlendirmenin ardından belirleneceği öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın huzurevi ücretlerine yaptığı yüzde 400’e yakın zam büyük tepki geçti.
Emeklilerin öfkesinin Bakanlık üzerinde etkili olduğu ve zammın en az yarı oranında azaltılmasının planlandığı öğrenildi.
Kamuya ait huzurevlerinde 3 bin 551 TL olan tek kişilik oda ücreti 10 bin 652 liraya, iki kişilik oda ücreti de yüzde 360 zamlanarak 4 bin 834 liradan 17 bin 336 liraya yükseltilmişti.
Zamma büyük tepki gösteren ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş’a, zammın geri alınması çağrısı yapan CHP Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, Sözcü’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Tümüyle iptal edilmeli"
“Başta emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden tepki çeken huzurevi zammının geri çekilmesi için çağrılar yaptık. Sonuçta Bakanlığın zam oranının azaltmayı gündemine aldığını öğrendik.