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  4. Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek?

Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek?

Yüzde 360'a varan oranlarda zam yapılan huzurevi ücreti tepkiler üzerine durduruldu. Yeni ücretlerin yapılacak değerlendirmenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek? - Sayfa 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın huzurevi ücretlerine yaptığı yüzde 400’e yakın zam büyük tepki geçti.

Emeklilerin öfkesinin Bakanlık üzerinde etkili olduğu ve zammın en az yarı oranında azaltılmasının planlandığı öğrenildi. 

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Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek? - Sayfa 2

Kamuya ait huzurevlerinde 3 bin 551 TL olan tek kişilik oda ücreti 10 bin 652  liraya, iki kişilik oda ücreti de yüzde 360 zamlanarak 4 bin 834 liradan 17 bin 336 liraya yükseltilmişti.

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Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek? - Sayfa 3

Zamma büyük tepki gösteren ve Aile Sosyal  Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş’a, zammın geri alınması çağrısı yapan CHP Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, Sözcü’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek? - Sayfa 4

"Tümüyle iptal edilmeli"

“Başta emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden tepki çeken huzurevi zammının geri çekilmesi için çağrılar yaptık. Sonuçta Bakanlığın zam oranının azaltmayı gündemine aldığını öğrendik.

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