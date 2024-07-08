Emeklilik dilekçesi 2024'te mi 2025'te mi verilmeli? Tarih verdi:Yüzde 30 daha fazla aylık alacaklar
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli maaşı miktarını etkiliyor. 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlere 2025 yılında verenlere göre daha yüksek maaş bağlanacak. Emekliliği hak edip de dilekçesini bu yıl vermeyenler ise düşük aylıktan ömür boyu etkilenecekler.
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli aylığı miktarını etkiliyor. Geçen yılın ilk yarısında emekli olanlara 2022 yılının ikinci yarısında emekli olanlara göre daha düşük aylık bağlanmıştı. Şimdi de 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlere 2025 yılında verenlere göre daha yüksek maaş bağlanacak. Emekliliği hak edip de dilekçesini bu yıl vermeyenler ise ömür boyu düşük aylıktan mağduru olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tutarsa fark yüzde 30'u aşacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlerin elde edeceği avantajı şöyle yazdı:
"Emekli aylığının miktarı, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazanç tutarına ve çalışma süresine (prim gün sayısına) göre değişiyor. Prime esas kazanç tutarının yüksek olması daha yüksek tutarda prim ödendiği anlamına geldiği için emekli aylığının da yüksek olmasını sağlıyor.
GÜNCELLEME KATSAYISI ÖNEMLİ
Bunların yanı sıra, son yılın kazançları için uygulanan güncelleme katsayısı da emekli aylığı bakımından önem taşıyor. Güncelleme katsayısı emeklilik dilekçesinin verilme tarihine göre değişiyor.
İkisi de 10.000 prim gününe sahip ve prime esas kazançları asgari ücretin iki katı olan kişilerin emekli aylıkları, dilekçe verdikleri tarihe göre değişebiliyor. 2022 yılının aralık ayında dilekçe verenler ile 2023 yılının ocak ayında dilekçe verenler arasında yüzde 17’ye yakın fark ortaya çıkmıştı. 2024 yılında dilekçe verenler ile 2025’te verenler arasındaki farkın yüzde 30’u aşması bekleniyor.