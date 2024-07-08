Emeklilik dilekçesi 2024'te mi 2025'te mi verilmeli? Tarih verdi:Yüzde 30 daha fazla aylık alacaklar

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli aylığı miktarını etkiliyor. Geçen yılın ilk yarısında emekli olanlara 2022 yılının ikinci yarısında emekli olanlara göre daha düşük aylık bağlanmıştı. Şimdi de 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlere 2025 yılında verenlere göre daha yüksek maaş bağlanacak. Emekliliği hak edip de dilekçesini bu yıl vermeyenler ise ömür boyu düşük aylıktan mağduru olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tutarsa fark yüzde 30'u aşacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlerin elde edeceği avantajı şöyle yazdı: