Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı?
Emeklilik dilekçesini ne zaman vermeli? Haziran ya da Temmuz ayında mı dilekçe verilmeli? Hangi ayda dilekçe vermek daha avantajlı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
Emeklilik dilekçesini Haziran ya da Temmuz ayında vermek emekli aylığının miktarını etkiler mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre bu durum aylık miktarını etkilemiyor ancak giydirilmiş brüt ücreti 35.058 TL'nin üzerindeki SSK'lıların kıdem tazminatını ve her durumda memurların emekli ikramiyesini etkiliyor. Kıvanç, okurlarından gelen emeklilik sorularını yanıtladı.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ NE ZAMAN VERMELİ?
SORU: Emekliliğe 6 Haziran 2024 tarihinde hak kazanıyorum. Şu anki işyerimde 12 yıla yakın süredir çalışıyorum. Tazminatımı 35.058 TL’lik tavandan alabiliyorum. Öğrenmek istediğim şu, Temmuz ayını bekleyip kıdem tazminatını zamlı almak mı, yoksa 6 Haziran’da dilekçemi verip emekli maaşı almak mı mantıklı olacaktır? Şu an e – Devlet’te görünen emekli maaşı hesaplaması Temmuz ayında emekliye yapılacak zam oranında artış gösterir mi, yoksa Haziran'da emekli olmadığım için Temmuz'da yapılacak emekli zammından faydalanamaz mıyım? Yapılacak zam oranı güncel emeklilik hesabına nasıl yansır?
CEVAP: Emeklilik dilekçesinin tarihi konusunda karar verirken emekli aylığına ve kıdem tazminatına etkisine bakmak gerekir. SSK ve BAĞ-KUR’lular emeklilik dilekçesini yıl içerisinde hangi ayda verirlerse versinler o yıl içinde Ocak ve Temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan artıştan yararlanırlar. 1 Ocak- 30 Haziran arasında dilekçe verenlerin aylıkları ocak ayındaki zam yansıtılmış olarak bağlanır. Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon farkı ve olası ilave zamdan da yararlanırlar.
Emeklilik dilekçesini 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında veren SSK ve BAĞ-KUR’luların aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar yansıtılmış olarak bağlanır.