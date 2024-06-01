Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı?

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ NE ZAMAN VERMELİ?

SORU: Emekliliğe 6 Haziran 2024 tarihinde hak kazanıyorum. Şu anki işyerimde 12 yıla yakın süredir çalışıyorum. Tazminatımı 35.058 TL’lik tavandan alabiliyorum. Öğrenmek istediğim şu, Temmuz ayını bekleyip kıdem tazminatını zamlı almak mı, yoksa 6 Haziran’da dilekçemi verip emekli maaşı almak mı mantıklı olacaktır? Şu an e – Devlet’te görünen emekli maaşı hesaplaması Temmuz ayında emekliye yapılacak zam oranında artış gösterir mi, yoksa Haziran'da emekli olmadığım için Temmuz'da yapılacak emekli zammından faydalanamaz mıyım? Yapılacak zam oranı güncel emeklilik hesabına nasıl yansır?