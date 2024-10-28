Emeklilik dilekçesinde kritik tarihler açıklandı: İşte maaş düşüşünden etkilenmemenin formülleri
Emekli olmaya hazırlanan yüz binlerce kişi için beklenen emekli maaşı farkı düzenlemesi iptal edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istemediği bu düzenlemeden yaklaşık 300 bin kişinin etkileneceği belirtiliyor. Bu bağlamda, 4A SSK'lı, 4B Bağ-Kur'lu ve kamu işçileri için emeklilik başvurularında kritik tarihler gündeme geldi.
2024 ve 2025 yıllarında emeklilik dilekçesi verecekler için beklenen yüzde 30-35’lik emekli maaşı farkı düzenlemesi olumsuz sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuda Ağustos ayında bir çalışma başlatmıştı.
Ancak Maliye Bakanlığı, bu maaş farkını düzeltmeye yönelik herhangi bir değişikliği desteklemedi. Böylece emekli maaşı fark düzenlemesi iptal edilmiş oldu.
Habertürk’ün haberine göre, düşüşten etkilenecek yaklaşık 300 bin kişi olduğu, bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor. Emekliliğe hak kazanmış kişi sayısı daha fazla ancak önemli bir kısmının emekli aylığı 12.500 TL’nin altında olduğu için etkilenecek kişiler arasında sayılmıyor.