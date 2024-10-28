Emeklilik dilekçesinde kritik tarihler açıklandı: İşte maaş düşüşünden etkilenmemenin formülleri

Habertürk’ün haberine göre, düşüşten etkilenecek yaklaşık 300 bin kişi olduğu, bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor. Emekliliğe hak kazanmış kişi sayısı daha fazla ancak önemli bir kısmının emekli aylığı 12.500 TL’nin altında olduğu için etkilenecek kişiler arasında sayılmıyor.