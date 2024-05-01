Emeklilik fonları bir yılda yüzde 187 kazandırdı: Hangi fonlar yatırımcı takibinde?

Son bir yıl içinde, yabancı fon sepeti fonları yatırımcılarına yüksek getiriler sağladı. Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu son bir yıl içerisinde yüzde 96,02 oranında getiri sağladı. Bu fonun 42 bin yatırımcı sayısı var ancak portföy değeri 933 milyon TL.