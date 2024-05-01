Emeklilik fonları bir yılda yüzde 187 kazandırdı: Hangi fonlar yatırımcı takibinde?
Özellikle enflasyona karşı kendini korumak isteyen yatırımcılar son dönemde fonlara büyük ilgi gösteriyor. Hem yabancı fon sepetleri hem de emeklilik fonlarındaki yüksek getiri piyasadaki yatırımcı sayısının artmasını sağlıyor. Zeynep Aktaş, yatırımcıların radarındaki yabancı fon sepeti ve emekli fonlarını analiz etti...
Son bir yıl içinde, yabancı fon sepeti fonları yatırımcılarına yüksek getiriler sağladı. Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu son bir yıl içerisinde yüzde 96,02 oranında getiri sağladı. Bu fonun 42 bin yatırımcı sayısı var ancak portföy değeri 933 milyon TL.
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu son bir yılda yatırımcıya yüzde 83,33 oranında getiri sağladı. Fonun yatırımcı sayısı 5.084.
Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu son bir yılda yüzde 79,33 oranında getiri sağladı. Fonun yatırımcı sayısı 1.987.
Fon sepeti emtia fonları yatırımcılara yıllık bazda yüzde 61 ile 96 arasında getiri sağlarken yılbaşından bu yana getiriler yüzde 14 ile 25 arasında gerçekleşti. Ortalama getiriler enflasyon, dolar kuru ve altının üzerinde gerçekleşti.