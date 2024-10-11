Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Kök ve taban maaş tarih olacak, hesapta prim esas alınacak
Emeklilik sistemini kökten değiştirecek reform paketi 2025 yılı sona ermeden devreye alınacak. Yeni modelde kök veya taban aylık gibi kavramlar olmayacak. Emekli olacakların maaşları sigorta prim günü ve çalışma süreleri baz alınarak hesaplanacak.
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Emeklilik reform paketi pek çok değişikliği getiriyor. En çok tartışılan konuların başında olan kök ve taban maaş kavramları yeni sistemde olmayacak.
Emekli olacakların maaşları sigorta prim günü esasına göre, çalıştıkları süre baz alınarak hesaplanacak. Emeklilik sisteminde kalıcı değişikliklerin hayata geçirilmesini öngören reform paketi 2024 yılı bitmeden devreye alınacak.
Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni sigorta başlangıcı yapılanların makul bir yaşa kadar çalışması zorunlu olacak. Bu sigortalılar, tamamlayıcı emeklilik sisteminde yapılacak değişiklikle daha rahat bir emekli hayatı yaşayacak.
En düşük emeklilik aylığı ve kök maaş kavramları olmayacak
Emekli aylıkları da sigorta prim günü esasına dayalı olduğu için en düşük emekli aylığı ve kök aylık gibi kavramları yaşamadan emeklilik hayatı sürecekler.