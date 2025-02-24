Emeklilik yaşı bazı kişiler için 65’e yükseldi! Peki kimleri etkiliyor? Uzman isim tek tek hesapladı
Türkiye'de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olmakla birlikte bazı kişiler için 65 yaşa yükseldi. Peki emeklilik yaşı kimler için 65 yaşa yükseldi?
Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 sonrası başlayanlarda emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olmakla birlikte bu herkes için geçerli değil. Zaman zaman emeklilik yaşının 65’e yükseltileceğine ilişkin haberler gündeme geliyor. Oysa emeklilik yaşı önemli sayıda kişi için artık fiilen 65’e yükselmiş bulunuyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sigortalı çalışanların emeklilik yaşını belirleyen kurallar, işe başlama tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar: Bu tarihten önce herhangi bir statüde sigortalı çalışmaya başlayanlar için yaş şartı kaldırıldı.
SSK’lılar: 5000 – 5975 prim gününü tamamladıklarında,
Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’lular: 9000 prim gününü doldurduklarında emekli olabiliyor.
Örneğin, 18 yaşından önce sigorta girişi bulunan SSK’lı kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekli maaşı almaya hak kazanabiliyor.
8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar:
Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı. Buna göre;
- Kadınlar 58 yaşında,
- Erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.
30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalılar İçin Emeklilik Yaşı
30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanlar için emeklilik yaşı, prim gün sayılarına ve tamamlanma tarihlerine bağlı olarak değişiyor.
- İşçiler (4/a) için 7200 prim günü,
- Esnaf (4/b) ve memurlar (4/c) için ise 9000 prim günü şartı aranıyor.
31 Aralık 2025’e kadar prim gününü tamamlayanlar:
- Kadınlar 58 yaşında,
- Erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.