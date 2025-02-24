Emeklilik yaşı bazı kişiler için 65’e yükseldi! Peki kimleri etkiliyor? Uzman isim tek tek hesapladı

30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalılar İçin Emeklilik Yaşı

30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanlar için emeklilik yaşı, prim gün sayılarına ve tamamlanma tarihlerine bağlı olarak değişiyor.

- İşçiler (4/a) için 7200 prim günü,

- Esnaf (4/b) ve memurlar (4/c) için ise 9000 prim günü şartı aranıyor.

31 Aralık 2025’e kadar prim gününü tamamlayanlar:

- Kadınlar 58 yaşında,

- Erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.